Лукин — о голах Дивеева: как не подшучивать, когда человек занимается не своим делом?

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о голевой серии защитника армейцев Игоря Дивеева в начале нынешнего сезона. Сегодня игрок обороны красно-синих отличился в третьем матче подряд, поразив ворота «Пари НН» в кубковом матче (1:1, 4:2 пен.).

«Дивеева уже перевели на сайте клуба из защитника в нападающего. Думаю, в следующем матче выйдет на другой позиции. Как не подшучивать, когда человек занимается не своим делом? Он — молодец!

Когда сегодня пошла передача и я увидел, что мяч идёт к нему, подумал, что хватит —дай мне забить! Мы рады, что он забивает. Хочется тоже забить — после этого появится чуйка. Но в первую очередь надо думать об обороне», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.