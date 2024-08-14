Игрок ЦСКА Файзуллаев поделился эмоциями от участия в Олимпиаде-2024

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН» (1:1, 4:2 пен.) поделился эмоциями от участия в Олимпиаде-2024. Файзуллаев участвовал в турнире в составе олимпийской сборной Узбекистана.

«Только позитивное могу сказать об Олимпиаде. Понравились игры, хорошая атмосфера была. Но по результату не могу ничего хорошего сказать. Мы могли лучше, но у нас не получилось. Надеюсь, что в следующий раз получится. Очень рад, что участвовал там.

Всё нормально было по организации. Про кровати не могу сказать, что были плохие. Нормально спал. Я говорил по еде, что не очень. Такие условия были первый раз, так как первая Олимпиада», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.