Файзуллаев: могу сказать только хорошее про новый тренерский штаб ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев положительно отозвался о новом тренерском штабе команды, отметив их профессионализм и подход к тренировочному процессу.

«Я пропустил большую часть подготовки к сезону, но могу сказать только хорошее про новый тренерский штаб. Они разговаривают со всеми игроками, нравится тренировочный процесс. Надеюсь, достигнем наших целей», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. В Фонбет Кубке России он также показал себя достойно: 10 игр, один гол и две результативные передачи. Действующий контракт узбекского полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года с опцией продления на 12 месяцев, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 6 млн.