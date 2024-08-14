Файзуллаев: уверен, что у Чалова всё получится в ПАОКе

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

«Конечно, уход Чалова — потеря для нас. Он наш основной форвард, который забивал и отдавал. Желаю ему удачи. Но у нас есть другие нападающие, которые забивают. Надеюсь, будет ещё больше голов.

Каждый человек сам решает, куда ему переходить. Я всегда поддерживаю Федю. Могу пожелать только удачи. Если он выбрал ПАОК, он отвечает за свой выбор. Уверен, что в ПАОКе у него получится. Он хороший игрок», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

1 августа ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн.Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.