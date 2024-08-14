«Крылья Советов» — «Спартак»: гости открыли счёт на 64-й минуте

На стадионе «Самара Арена» продолжается матч 2-го тура Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». На 64-й минуте гости вышли вперёд благодаря красивому голу Кристофера Мартинса. Денисов сместился с правого фланга к центру и отдал низом точный пас в штрафную на Зорина. Зорин, не раздумывая, хитро сыграл на Мартинса, который оказался один на один с вратарём и эффектно перебросил мяч через Ломаева, забив с линии вратарской. Счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

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В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).