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«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Гладышев вывел хозяев вперёд

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Гладышев вывел хозяев вперёд
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В эти минуты в Москве на «ВТБ Арене» проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местное «Динамо» принимает махачкалинских одноклубников. На данный момент подходит к концу второй тайм, счёт в матче стал 2:1 в пользу хозяев благодаря голу нападающего Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второй половины. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

Напомним, в 1-м туре группового этапа «Динамо» Москва проиграло «Спартаку», а «Динамо» Махачкала нанесло поражение «Крыльям Советов». Для махачкалинского «Динамо» сезон-2024/2025 является дебютным в высшем российском дивизионе.

Отметим, что динамовцы Москвы и Махачкалы пока не встречались в новом сезоне РПЛ. Их первая игра в рамках чемпионата России намечена на 29 сентября в столице Дагестана.

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