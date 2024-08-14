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Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинскими одноклубниками в Кубке России

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинскими одноклубниками в Кубке России
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В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором местное «Динамо» одержало волевую победу над махачкалинскими одноклубниками (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма.

Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.

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