Файзуллаев — о голах Дивеева: если игрок забивает, команде хорошо

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал результативность защитника Игоря Дивеева.

«Если игрок забивает, то команде хорошо. Не важно кто. Главное — выигрывать матчи. У меня есть мотивация забить больше в каждом матче. Я только вернулся в команду. Потихоньку набираю форму. Надеюсь, скоро покажу свою лучшую форму и буду забивать», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Помимо матча Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 пен.), в котором отличился защитник, Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.