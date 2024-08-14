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«Крылья Советов» — «Спартак»: Медина удвоил преимущество москвичей

«Крылья Советов» — «Спартак»: Медина удвоил преимущество москвичей
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На стадионе «Самара Арена» в матче 2-го тура Кубка России «Спартак» уверенно увеличил своё преимущество в игре с «Крыльями Советов». На 78-й минуте Хесус Медина забил второй гол гостей, воспользовавшись грубой ошибкой капитана самарцев Евгеньева.

После того как Евгеньев потерял мяч на своей половине поля, Мелёшин оперативно подхватил его и отыграл налево в штрафную на Зиньковского. Зиньковский прострелил в центр штрафной, где Медина в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот, оставив вратаря без шансов. Счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).

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