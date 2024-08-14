«Крылья Советов» — «Спартак»: Медина удвоил преимущество москвичей

На стадионе «Самара Арена» в матче 2-го тура Кубка России «Спартак» уверенно увеличил своё преимущество в игре с «Крыльями Советов». На 78-й минуте Хесус Медина забил второй гол гостей, воспользовавшись грубой ошибкой капитана самарцев Евгеньева.

После того как Евгеньев потерял мяч на своей половине поля, Мелёшин оперативно подхватил его и отыграл налево в штрафную на Зиньковского. Зиньковский прострелил в центр штрафной, где Медина в одно касание отправил мяч в дальний угол ворот, оставив вратаря без шансов. Счёт в матче 2:0 в пользу «Спартака».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Крылья Советов» проиграли клубу «Динамо Махачкала» (0:1), а «Спартак» разгромил московское «Динамо» (3:0).

Напомним, «Крылья Советов» и «Спартак» уже успели провести друг с другом матч в рамках нового сезона РПЛ, который также прошёл в Москве 5 августа и завершился разгромной победой команды Деяна Станковича (3:0).