«Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» в выездном матче Кубка России

На «Самара Арене» завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка России, в котором московский «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» (3:0).

Первый гол в матче на 64-й минуте забил Кристофер Мартинс, который эффектно перебросил мяч через вратаря после удачной комбинации с участием Зорина и Денисова. На 78-й минуте Хесус Медина удвоил преимущество «Спартака», воспользовавшись ошибкой капитана самарцев Евгеньева.

Финальную точку в матче поставил Даниил Зорин, забив третий гол на 90+3-й минуте. Рябчук перехватил мяч на своей половине поля и отдал пас на Зиньковского, который точно вывел Зорина на ударную позицию. С линии штрафной Зорин сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол, не оставив шансов Ломаеву.

После этой победы «Спартак» с шестью очками возглавляет свою группу, укрепив свои позиции на пути к следующему этапу Кубка России. «Крылья Советов», потерпевшие второе поражение подряд, пока остаются без набранных очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Динамо» Махачкала, а «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо».