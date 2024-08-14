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«Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» в выездном матче Кубка России

«Спартак» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов» в выездном матче Кубка России
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На «Самара Арене» завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка России, в котором московский «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

Первый гол в матче на 64-й минуте забил Кристофер Мартинс, который эффектно перебросил мяч через вратаря после удачной комбинации с участием Зорина и Денисова. На 78-й минуте Хесус Медина удвоил преимущество «Спартака», воспользовавшись ошибкой капитана самарцев Евгеньева.

Финальную точку в матче поставил Даниил Зорин, забив третий гол на 90+3-й минуте. Рябчук перехватил мяч на своей половине поля и отдал пас на Зиньковского, который точно вывел Зорина на ударную позицию. С линии штрафной Зорин сильным ударом низом отправил мяч в дальний угол, не оставив шансов Ломаеву.

После этой победы «Спартак» с шестью очками возглавляет свою группу, укрепив свои позиции на пути к следующему этапу Кубка России. «Крылья Советов», потерпевшие второе поражение подряд, пока остаются без набранных очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Динамо» Махачкала, а «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо».

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