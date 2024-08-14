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«Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв «Аль‑Таавун»

Закончился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором принимали участие «Аль-Наср» и «Аль‑Таавун». «Аль-Наср» одержал победу в игре со счётом 2:0.

В составе «Аль-Насра» отличились португальский нападающий Криштиану Роналду, а также форвард Айман Яхья. Роналду тоже поучаствовал во второй голевой атаке, отметившись результативной передачей.

В финале «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем», который ранее выбил «Аль-Ахли».

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт на сумму в размере € 1 млрд.

«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне стал победителем саудовской Про-Лиги. Команда набрала 96 очков после 34 игр. Кроме того, «Аль-Хиляль» выиграл Кубок Короля.