Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв «Аль‑Таавун»

«Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв «Аль‑Таавун»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором принимали участие «Аль-Наср» и «Аль‑Таавун». «Аль-Наср» одержал победу в игре со счётом 2:0.

В составе «Аль-Насра» отличились португальский нападающий Криштиану Роналду, а также форвард Айман Яхья. Роналду тоже поучаствовал во второй голевой атаке, отметившись результативной передачей.

В финале «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем», который ранее выбил «Аль-Ахли».

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» готов предложить вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт на сумму в размере € 1 млрд.

«Аль-Хиляль» в прошлом сезоне стал победителем саудовской Про-Лиги. Команда набрала 96 очков после 34 игр. Кроме того, «Аль-Хиляль» выиграл Кубок Короля.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android