«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Бруну Фернандешем

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с потругальским полузащитником и капитаном Бруну Фернандешем.

Как сообщает пресс-служба «красных дьяволов» в социальных сетях, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027, с опцией продления ещё на один год.

Действующее трудовое соглашение 29-летнего Фернандеша с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2026 года. Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. За этот период португалец принял участие в 233 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 66 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.