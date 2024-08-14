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Полузащитник махачкалинского «Динамо»: топовые клубы РПЛ могли бы успешно выступить в Евро

Полузащитник махачкалинского «Динамо»: топовые клубы РПЛ могли бы успешно выступить в Евро
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура считает, что ведущие команды Российской Премьер-Лиги достойны соперничества с европейскими клубами. Футболист отметил, что для объективной оценки уровня РПЛ необходимо участие российских команд в международных турнирах.

«Команды из топ-5 РПЛ смогли бы достойно выступить в еврокубках. Но, к сожалению, пока мы этого не проверим, уверенно сказать нельзя», — приводит слова Касинтуры «РБ Спорт».

С 2021 года Эгаш Касинтура играет в России, начав с клуба «Уфа», а с 2023 года перешёл в «Динамо» Махачкала. До этого он выступал за мини-футбольный клуб «Новая генерация» из Сыктывкара. За время выступлений в РПЛ Касинтура сыграл в 97 матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

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