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«Очень переживаю за происходящее». Литвинов — о переносе матча «Факел» — «Спартак»

«Очень переживаю за происходящее». Литвинов — о переносе матча «Факел» — «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал обмен турами между московской командой и «Факелом». Предстоящий матч Российской Премьер-Лиги между соперниками пройдёт не в Воронеже, а в Москве.

«Очень расстроен, что перенесли матч с «Факелом». Переживаю очень сильно за всё, что происходит», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Литвинов — уроженец Воронежа. Ранее в Воронежской области было временно приостановлено проведение массовых и спортивных мероприятий для обеспечения безопасности местных жителей. Матч с «Акроном» в Кубке страны «Факел» проведёт на домашней арене без зрителей.

Игра между «Спартаком» и «Факелом» состоится 18 августа на «Открытие Арене».

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