Глава судейского комитета РФС отреагировал на слухи об отказе Орсато ехать в Россию

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал слухи о возможном отказе итальянского арбитра Даниэле Орсато продолжать работу в России.

«Нет ничего, кроме той статьи. У меня от Даниэле Орсато нет заявления об уходе. Может быть, у него есть альтернатива по постоянной работе, но мы не знаем этого. Если ему что-то предложат, то да, такой объём совмещать невозможно.

У нас простая договорённость, что это работа по совместительству и это не всегда можно совмещать. Может, если ты инструктор, то какая-то возможность есть. Если у человека есть предложение по основной работе, то мы не можем конкурировать. Эксперты приходят и уходят, тут ничего такого», — передает слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.