Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Динамо» Махачкала

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (2:1) в матче Кубке России.

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— Проявили волевые качества. В перерыве получили дополнительную мотивацию от тренерского штаба — вышли на второй тайм и забили свои мячи.

— Непопадание в заявку на матч Тюкавина, Бальбуэны, Фомина — это просто отдых?

— Это ротация состава. Матчей довольно много. Все здоровы. Только Грулёв прооперирован — пятый день находится на реабилитации. Надеемся, что в сентябре мы увидим его в общей группе, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Благодаря этой победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.