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Каманцев: у нас как день сурка — каждую осень говорим, что судейство теряет в качестве

Каманцев: у нас как день сурка — каждую осень говорим, что судейство теряет в качестве
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев прокомментировал использование на футбольных матчах в России молодых арбитров. Каманцев считает, что так в России готовятся новые судейские имена.

«А что в этом удивительного, когда у нас в начале сезона мы используем много молодых арбитров? У нас как день сурка — каждую осень говорим, что у нас судейство немного теряет в качестве. Если мы не будем готовиться к весне и осени, у нас не появится новых имён. Легко очень назначать Карасёва и Левникова на все матчи, но нужны новые имена. Эти имена будут ошибаться, как и команды, которые не всегда показывают свой лучший футбол», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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