Павел Каманцев ответил на критику Мажича из-за присутствия на Олимпийских играх

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев прокомментировал критику в адрес главы департамента судейства РФС Милорада Мажича из-за его присутствия на Олимпийских играх.

«У кого-то присутствовало негодование, а у кого-то — гордость. Нашего специалиста привлекают к топовым соревнованиям для работы с топовыми арбитрами. У нас всё находится под контролем. Для Мажича организована возможность с персонального ноутбука РФС иметь доступ в онлайне ко всем матчам.

Если мы говорим, что в Махачкале случился неудачный матч, мы понимаем, что Мажич бы не был в тот момент на этом матче. Находясь в Москве или Париже, ничего бы не изменилось. Не он находился на VAR. Пока нет специальной кнопки вмешательства руководителя департамента.

Олимпиада не является приоритетом. Был список людей, которые там присутствовали. Это гордость для всех», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.