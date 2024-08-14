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Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
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Килиан Мбаппе дебютировал за мадридский «Реал»

Килиан Мбаппе дебютировал за мадридский «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе своей команды на матч с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА. Для французского форварда эта игра стала первой в составе «сливочных».

25-летний Мбаппе стал игроком «Реала» нынешним летом, перейдя в клуб в статусе свободного агента. Ранее семь лет француз играл в составе «ПСЖ», который покинул с небольшим скандалом. Сообщалось, что Мбаппе поссорился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, который не хотел отпускать игрока бесплатно. Однако Мбаппе всё же перешёл в «Реал» на правах свободного агента, получив солидный подписной бонус от испанской команды.

Если «Реал» выиграет Суперкубок, то станет самым титулованным клубом в этом турнире (6).

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