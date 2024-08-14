Гендиректор «Динамо» Пивоваров: 11 воспитанников в составе? Это было бы идеально

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после сегодняшнего матча своей команды с махачкалинскими одноклубниками в Кубке России (2:1) высказался о возможности выхода 11 воспитанников бело-голубых в стартовом составе команды.

— Вы мечтаете об 11 воспитанниках в составе, как Галицкий?

— Это было бы идеально. Но, по-моему, не стоит обижать наших иностранных игроков — они тоже себя проявляют и находятся в стадии роста, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Благодаря сегодняшней победе команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. Лидируют в группе красно-белые, победившие в обоих играх с начала розыгрыша.