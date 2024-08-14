Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, следит ли за соцсетями Промеса

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что не следит за социальными сетями бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Последние два месяца не следил за соцсетями Промеса. Не обращал сильно внимания, как-то не получалось», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса 1 июля. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

Московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с игроком. Ранее, 17 мая, нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать Объединённые Арабские Эмираты. Промес был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.