Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Динамо» Махачкала

Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Динамо» Махачкала
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями после волевой победы своей команды в сегодняшнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России над махачкалинскими одноклубниками (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

«Динамо» Махачкала — хорошая команда. Думал, что чуть-чуть побольше поменяют состав. Вышло плюс-минус восемь игроков, которые играют в РПЛ. Они организовано играют через короткий пас, не боятся играть под давлением.

Уверен, что нам удалось перестроиться после матча в Питере. Но это футбол. Когда ты играешь на третий день, это лучше. После проигрыша ты хочешь исправить ситуацию. Игроки больше любят играть, чем тренироваться. Для ребят это шанс выйти и сыграть», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: 11 воспитанников в составе? Это было бы идеально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android