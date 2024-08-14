Марцел Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Динамо» Махачкала

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями после волевой победы своей команды в сегодняшнем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России над махачкалинскими одноклубниками (2:1).

«Динамо» Махачкала — хорошая команда. Думал, что чуть-чуть побольше поменяют состав. Вышло плюс-минус восемь игроков, которые играют в РПЛ. Они организовано играют через короткий пас, не боятся играть под давлением.

Уверен, что нам удалось перестроиться после матча в Питере. Но это футбол. Когда ты играешь на третий день, это лучше. После проигрыша ты хочешь исправить ситуацию. Игроки больше любят играть, чем тренироваться. Для ребят это шанс выйти и сыграть», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.