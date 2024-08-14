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Хесус Медина отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Хесус Медина отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Хесус Медина отреагировал на слухи о возможном уходе из московской команды.

«Не знаю насчёт слухов об уходе и не хочу их комментировать. Я очень счастлив быть в «Спартаке», когда играю и использую любую возможность принести пользу команде. Я здесь и шаг за шагом стараюсь, чтобы «Спартак» побеждал», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» намерен продать полузащитника Кристофера Мартинса, нападающих Хесуса Медину и Шамара Николсона.

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