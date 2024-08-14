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Личка: если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен

Личка: если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после сегодняшней кубковой победы своей команды над «Динамо» из Махачкалы (2:1) заявил о намерении бросить вызов «Зениту» в нынешнем сезоне РПЛ.

— Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

— Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать. Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в минувшем сезоне бело-голубые лишь в последнем туре уступили чемпионский титул «Зениту». Динамовцам достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», однако команда Лички уступила со счётом 0:1.

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