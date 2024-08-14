Хавбек «Спартака» Медина высказался о голе в ворота «Крыльев Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал уверенную победу своей команды над «Крыльями Советов» со счётом 3:0 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России. Парагвайский игрок, отметившийся голом на 83-й минуте встречи, рассказал о сложностях, с которыми столкнулись красно-белые в первом тайме, и поделился эмоциями от забитого мяча.

«Действительно, с «Крыльями Советов» получилась непростая игра, особенно в первом тайме. Мы позволили провести сопернику много контратак, но мы здорово прибавили во втором тайме, поэтому заслуженно победили.

Я всегда стараюсь искать моменты и забивать. Сегодня была такая возможность: мне отдали очень хороший пас. Я очень счастлив забить. Надо продолжать команде победный путь», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.