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Нападающий «Спартака» Медина: я всегда спокоен и хочу передавать эту уверенность команде

Нападающий «Спартака» Медина: я всегда спокоен и хочу передавать эту уверенность команде
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Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свою игру в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Я всегда спокоен. Когда у меня есть возможность забить гол и принести пользу команде, то это спокойствие укрепляется. Уверенность — это хорошо на футбольном поле. Как я уже говорил, самое главное — это помогать команде, продолжать в том же духе, быть уверенным и передавать эту уверенность команде», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы «Спартак» с шестью очками возглавляет свою группу, укрепив свои позиции на пути к следующему этапу Кубка России. «Крылья Советов», потерпевшие второе поражение подряд, пока остаются без набранных очков.

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