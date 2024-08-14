Нападающий «Спартака» Медина: я всегда спокоен и хочу передавать эту уверенность команде

Нападающий московского «Спартака» Хесус Медина прокомментировал свою игру в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Я всегда спокоен. Когда у меня есть возможность забить гол и принести пользу команде, то это спокойствие укрепляется. Уверенность — это хорошо на футбольном поле. Как я уже говорил, самое главное — это помогать команде, продолжать в том же духе, быть уверенным и передавать эту уверенность команде», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы «Спартак» с шестью очками возглавляет свою группу, укрепив свои позиции на пути к следующему этапу Кубка России. «Крылья Советов», потерпевшие второе поражение подряд, пока остаются без набранных очков.