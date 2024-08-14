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Мартинс: «Спартак» провёл неплохую игру с «Крыльями» и получил удовольствие

Мартинс: «Спартак» провёл неплохую игру с «Крыльями» и получил удовольствие
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Центральный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Я уже говорил, что для всей команды была хорошая игра. Мы провели неплохую встречу и получили удовольствие на поле. Это самое главное.

Сегодня тренер дал мне определённую свободу на поле. Я старался это использовать. Игра получилась удачной для всей команды. Надеюсь, что будем продолжать только прибавлять.

Не думаю, что мне нужны какие-то персональные слова. Главный тренер после матча пообщался со всей командой, похвалил нас за хорошую работу. Это самое главное — коллектив», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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