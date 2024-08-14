Мартинс: «Спартак» провёл неплохую игру с «Крыльями» и получил удовольствие

Центральный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Я уже говорил, что для всей команды была хорошая игра. Мы провели неплохую встречу и получили удовольствие на поле. Это самое главное.

Сегодня тренер дал мне определённую свободу на поле. Я старался это использовать. Игра получилась удачной для всей команды. Надеюсь, что будем продолжать только прибавлять.

Не думаю, что мне нужны какие-то персональные слова. Главный тренер после матча пообщался со всей командой, похвалил нас за хорошую работу. Это самое главное — коллектив», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.