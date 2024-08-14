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Месси подписал трёхлетний контракт со «Страсбургом»

Месси подписал трёхлетний контракт со «Страсбургом»
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Французский «Страсбург» в официальных соцсетях объявил о подписании контракта с 17-летним полузащитником Райяном Месси.

Сообщается, что соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Минувший сезон стал первым в карьере молодого футболиста на взрослом уровне. Он сыграл четыре матча за «Дижон», выступающий в Третьей лиге Франции, и забил один гол, который стал историческим для его бывшей команды, так как Райян стал самым молодым автором гола в истории этого клуба.

В мае этого года Месси был членом сборной Франции на чемпионате Европы до 17 лет, который прошёл на Кипре.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли такие европейские клубы, как «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) и «РБ Лейпциг».

В сезоне-2023/2024 Лиги 1 «Страсбург» занял 13-е место, набрав 39 очков в 34 матчах.

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