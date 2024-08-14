Зорин: перед заменой Станкович сказал, что мне надо выйти и изменить игру с «Крыльями»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин рассказал о своём голе в матче с «Крыльями Советов» и поделился тем, что сказал ему тренер перед выходом на поле.

— Когда перед заменой мы с тренером стояли у бровки, Станкович подошёл ко мне и сказал, что мне нужно выйти и изменить игру. Рад, что удалось оправдать доверие тренера, вышли и перевернули.

Мы отрабатываем такие удары и комбинации. Вышли и показали, что умеем. Рады, что удалось победить сегодня.

— Какой Станкович в тренировочном процессе и вне поля?

— Отличий много, особенно, когда ты внутри коллектива. Мы все одна команда, стараемся все вместе и тренируемся, работаем. Кому сколько доведётся быть на поле, он на сто процентов старается проявить себя, — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.