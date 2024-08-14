Зорин ответил на вопрос, проводит ли Станкович персональные беседы с игроками

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос, проводит ли главный тренер команды Деян Станкович персональные беседы с футболистами.

«Тренер ко всем относится в команде одинаково. Все один коллектив и команда. Работаем только на её благо. Если ты не вышел, то не расстраиваешься, ждёшь следующего матча», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 14 августа, красно-белые обыграли в гостях «Крылья Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Станковича уверенно возглавляет квартет А с двумя победами в двух матчах и разницей мячей 6-0.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в середине мая. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».