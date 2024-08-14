Личка: я бы тоже хотел выиграть 30 игр в сезоне, но «Реал» и «Сити» тоже ошибаются

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о перспективах своей команды в новом сезоне РПЛ.

— У «Динамо» ещё есть право на ошибку?

— Я бы тоже хотел выиграть 30 игр в сезоне. И «Реал», и «Манчестер Сити» тоже ошибаются. Думаю, уже никакой ошибки со стороны «Зенита» не будет. Мы не можем ошибаться. Я всегда смотрю на игру, которая впереди, — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В матче 4-го тура нового сезона РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» со счётом 0:1.

Напомним, в минувшем сезоне бело-голубые лишь в последнем туре уступили чемпионский титул «Зениту». Динамовцам достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», однако команда Лички уступила со счётом 0:1.