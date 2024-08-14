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Мартинс ответил, давит ли на футболистов «Спартака» игровое прошлое Станковича

Мартинс ответил, давит ли на футболистов «Спартака» игровое прошлое Станковича
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

— Давит ли на футболистов игровое прошлое Станковича?
— Прошлое есть прошлое, но мы живём настоящим днём. Сегодня он наш тренер. Он старается нам передать свои идеи. Самое главное, чтобы мы работали как единое целое, — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Ранее он работал в венгерском «Ференцвароше», с которым стал чемпионом Венгрии. Руководя «Црвеной Звездой», Станкович выиграл с сербской командой три чемпионата и два Кубка Сербии.

Следующий матч «Спартак» проведёт 18 августа, когда сыграет в РПЛ с «Факелом».

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