Мартинс ответил, давит ли на футболистов «Спартака» игровое прошлое Станковича

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

— Давит ли на футболистов игровое прошлое Станковича?

— Прошлое есть прошлое, но мы живём настоящим днём. Сегодня он наш тренер. Он старается нам передать свои идеи. Самое главное, чтобы мы работали как единое целое, — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» летом 2024 года. Ранее он работал в венгерском «Ференцвароше», с которым стал чемпионом Венгрии. Руководя «Црвеной Звездой», Станкович выиграл с сербской командой три чемпионата и два Кубка Сербии.

Следующий матч «Спартак» проведёт 18 августа, когда сыграет в РПЛ с «Факелом».