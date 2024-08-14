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Кристофер Мартинс высказался о своём будущем в «Спартаке»

Кристофер Мартинс высказался о своём будущем в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче Фонбет Кубка России заявил, что счастлив в московском клубе.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 64'     0:2 Медина – 83'     0:3 Зорин – 90+3'    

«Я получил удовольствие от сегодняшней игры. Я футболист «Спартака» и счастлив здесь. Я полностью отдаю себя на тренировках. В футболе бывает всякое, но стараюсь об этом не думать. Сейчас я счастлив здесь и концентрируюсь на работе», — передает слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний полузащитник из Люксембурга стал игроком «Спартака» в январе 2022 года, перейдя в команду на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В конце сезона московский клуб выкупил его трансфер. Вместе со «Спартаком» Перейра выиграл Кубок России в 2022 году.

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