Кристофер Мартинс высказался о своём будущем в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче Фонбет Кубка России заявил, что счастлив в московском клубе.

«Я получил удовольствие от сегодняшней игры. Я футболист «Спартака» и счастлив здесь. Я полностью отдаю себя на тренировках. В футболе бывает всякое, но стараюсь об этом не думать. Сейчас я счастлив здесь и концентрируюсь на работе», — передает слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

27-летний полузащитник из Люксембурга стал игроком «Спартака» в январе 2022 года, перейдя в команду на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В конце сезона московский клуб выкупил его трансфер. Вместе со «Спартаком» Перейра выиграл Кубок России в 2022 году.