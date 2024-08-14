Игрок «Спартака» Зорин: лёгкого матча с «Зенитом» быть не может — они лидеры

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра состоится 24 августа.

— Не сказал бы, что всплеск по эмоциям в команде, но да, первый матч был не очень удачный, но мы поговорили между собой, всё разобрали и начали лучше играть. С «Ахматом» тоже была хорошая игра, не забили, да, но пытались. Набираем и стараемся побеждать дальше.

— Как идёт подготовка к «Зениту»?

— Они лидеры, команда хорошего качества. Лёгкого матча быть не может. Но мы думали сейчас о «Крыльях», дальше «Факел» и потом только «Зенит». Когда будет матч против них, будем разбирать и готовиться, — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.