Зорин: матч с «Факелом» на своём стадионе облегчит подготовку — выезд в Воронеж тяжёлый

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин отреагировал на обмен турами между своей командой и «Факелом». Таким образом, ближайшая игра 5-го тура Российской Премьер-Лиги состоится не в Воронеже, а в Москве. Матч на «Открытие Арене» состоится 18 августа.

«Поездка и выезд в Воронеж тяжёлые в последнее время. Но мы уже привыкли. Но хорошо, что удастся провести матч на своём стадионе, это потом облегчит подготовку», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в Воронежской области было временно приостановлено проведение массовых и спортивных мероприятий для обеспечения безопасности местных жителей. Матч с «Акроном» в Кубке страны «Факел» проведёт на домашней арене без зрителей.