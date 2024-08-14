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Зорин: матч с «Факелом» на своём стадионе облегчит подготовку — выезд в Воронеж тяжёлый

Зорин: матч с «Факелом» на своём стадионе облегчит подготовку — выезд в Воронеж тяжёлый
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин отреагировал на обмен турами между своей командой и «Факелом». Таким образом, ближайшая игра 5-го тура Российской Премьер-Лиги состоится не в Воронеже, а в Москве. Матч на «Открытие Арене» состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поездка и выезд в Воронеж тяжёлые в последнее время. Но мы уже привыкли. Но хорошо, что удастся провести матч на своём стадионе, это потом облегчит подготовку», — передаёт слова Зорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в Воронежской области было временно приостановлено проведение массовых и спортивных мероприятий для обеспечения безопасности местных жителей. Матч с «Акроном» в Кубке страны «Факел» проведёт на домашней арене без зрителей.

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