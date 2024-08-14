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Личка ответил, будет ли ещё подпускать к основе «Динамо» игроков молодёжного состава

Личка ответил, будет ли ещё подпускать к основе «Динамо» игроков молодёжного состава
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о вовлечении в основной состав игроков из молодёжки.

— Будете ли ещё кого-то из молодёжи подпускать к основе?
— Я могу подпускать только тех игроков, которые стараются на тренировках и хорошо проявляют себя во второй команде, — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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