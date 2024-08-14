Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы разобрались с пенальти, наблюдаем динамику

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы разобрались с пенальти, наблюдаем динамику
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил о том, что в команде решили вопрос со штатным пенальтистом.

— Были ли какие-то разговоры в команде о ситуации с пенальти?

— Мы разобрались. Как видите, в сегодняшнем матче пенальти бил один человек. Никаких споров не было — пенальти был реализован. Наблюдаем определённую динамику, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в последнем матче РПЛ с «Зенитом» (0:1) пенальти на последних минутах не реализовал полузащитник бело-голубых Муми Нгамалё, перед этим настоявший на том, чтобы именно он подошёл к мячу. Сегодня в кубковом матче с махачкалинским «Динамо» (2:1) к точке подошёл Хорхе Карраскаль, который реализовал свою попытку.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: 11 воспитанников в составе? Это было бы идеально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android