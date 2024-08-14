Защитник «Спартака» Хлусевич: начало сезона было такое себе, но сейчас наладили понимание

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал удачную серию игр с «Крыльями Советов».

— По сумме двух встреч с «Крыльями» общий счёт получается 6:0.

— Получается, так. Хорошо выступили в обеих играх — забили по три мяча и не пропустили. Сейчас получается игра, если брать именно матчи с «Крыльями».

Старт сезона был такой себе, исходя из первой игры. Потом наладили — сейчас всё неплохо. Наладили общекомандное понимание и физическую готовность, — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, итоговый счёт 6:0 по сумме двух матчей сложился благодаря двум победам «Спартака» с одинаковым результатом 3:0. В первой игре, 5 августа в рамках Российской Премьер-Лиги, «Спартак» уверенно одолел «Крылья Советов». Во второй встрече, 14 августа в Кубке России, команда из Москвы снова выиграла (3:0).