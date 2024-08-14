Спортивный директор «Ростова» обвинил главу департамента судейства Мажича в аморфности

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подверг критике работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича. Ранее функционер выразил недовольство судейством в матче FONBET Кубка России с «Химками» (3:1).

— Не смущает, что Мажич был на Олимпиаде?

— Меня смущает, что мы этого человека не видели. Раньше руководитель судейского департамента приезжал перед сезоном, объясняли правила, были лекции. Сейчас ничего нет. Он вообще существует? Его кто‑то видел живьём? Я не видел его, — сказал Рыскин в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Милорад Мажич руководит департаментом судейства РФС с июня 2023 года, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один год. На этом посту серб сменил Павла Каманцева.