«Реал» — «Аталанта»: «сливочные» вышли вперёд

В эти минуты проходит матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра идёт на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора.

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.