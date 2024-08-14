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Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
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Мбаппе забил первый гол за «Реал», поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок Европы

Мбаппе забил первый гол за «Реал», поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок Европы
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В эти минуты, в Варшаве (Польша) на стадионе «Народовы» проходит матч за Суперкубок Европы, в котором встречаются победитель Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский «Реал» и триумфатор Лиги Европы — 2023/2024 итальянская «Аталанта». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «сливочных».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

Второй мяч в составе «Королевского клуба» записал на свой счёт звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Этот гол стал первым для него в составе «Реала» после перехода из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе поссорился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, который не хотел отпускать игрока бесплатно. Однако Мбаппе всё же перешёл в «Реал» на правах свободного агента, получив солидный подписной бонус от испанской команды.

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