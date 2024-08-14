Мбаппе забил первый гол за «Реал», поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок Европы

В эти минуты, в Варшаве (Польша) на стадионе «Народовы» проходит матч за Суперкубок Европы, в котором встречаются победитель Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский «Реал» и триумфатор Лиги Европы — 2023/2024 итальянская «Аталанта». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «сливочных».

Второй мяч в составе «Королевского клуба» записал на свой счёт звёздный нападающий Килиан Мбаппе. Этот гол стал первым для него в составе «Реала» после перехода из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе поссорился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, который не хотел отпускать игрока бесплатно. Однако Мбаппе всё же перешёл в «Реал» на правах свободного агента, получив солидный подписной бонус от испанской команды.