Балахнин — об аренде Сутормина в «Ростов»: он может приносить пользу середнякам

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможной аренде полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в команду Валерия Карпина.

«Сутормин — квалифицированный футболист, который может помочь «Ростову». Во-первых, он опытный. Во-вторых, есть определённый уровень. «Ростову» как раз сейчас не хватает какого-то класса. Есть молодые хорошие ребята, есть иностранцы, а таких зрелых нет в команде.

Что он может поменять в игре? Там никто ничего не может изменить, это только тренеру подвластно. Как Карпин поставит игру, так и Сутормин, и другие футболисты будут действовать. Кардинально Сутормин ничего не поменяет. Для этого нужно быть Марадоной.

С приходом Алексея, надеюсь, добавится немного уверенности в действиях, но не факт, что это будет. Для него это тоже вызов. В «Ростове» другой стиль игры, не такой, как в «Зените» или в «Сочи», где он выступал. Надо будет больше двигаться, больше требований появится. Командам из середины таблицы он может приносить пользу», — сказал Балахнин в интервью Legalbet.

Напомним, о переходе Сутормина в «Ростов» на правах аренды вчера, 13 августа, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года.