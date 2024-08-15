Легендарная болельщица «Динамо» била по мячу, Тюкавин с женой наблюдали. Фото Кубка России

14 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 2-го тура Кубка России в группе А московское «Динамо» обыграло одноклубников из Махачкалы. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марцела Лички.

Символический удар по мячу нанесла ветеран Общества «Динамо» Раиса Борисовна Сушкова.

Счёт на 44-й минуте открыли гости после попадания со штрафного полузащитника Абакара Гаджиева. Хозяева восстановили равновесие на 54-й минуте благодаря голу с пенальти в исполнении Хорхе Карраскаля. Победу же столичной команде принёс точный удар 21-летнего форварда Ярослава Гладышева за 15 минут до окончания второго тайма.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо» Махачкала — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.