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Форвард «Краснодара» — про Мусаева: он заряжает нас дополнительными эмоциями

Форвард «Краснодара» — про Мусаева: он заряжает нас дополнительными эмоциями
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Форвард «Краснодара» Мозес Кобнан подчеркнул важность позитивного настроя для успешного выступления в будущих матчах.

«Слова тренера в раздевалке придают нам дополнительные эмоции. Всё в наших головах, и важно сохранять правильный менталитет. Сейчас главная задача — перенести этот настрой на следующие матчи», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

В матче между «Краснодаром» и ЦСКА, который прошёл 10 августа, «быки» одержали победу над ЦСКА (2:1).На 45+1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Жоау Батчи. На 68-й минуте ответный мяч ЦСКА забил защитник Игорь Дивеев. На 90+1-й минуте победу «Краснодару» принёс защитник Витор Тормена.

Напомним, подопечные Мурада Мусаева набрали шесть очков в четырёх турах чемпионата России. В следующем матче, который состоится 18 августа, «Краснодар» примет на своём поле «Пари НН».

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