«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА

Завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.