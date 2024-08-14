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Реал Мадрид — Аталанта, результат матча за Суперкубок УЕФА, счёт 2:0, 14 августа

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА
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Завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.

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