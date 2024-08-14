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Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 17-й раз в истории

Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 17-й раз в истории
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В Варшаве (Польша) на стадионе «Народовы» завершился матч за Суперкубок Европы, в котором встречались победитель Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский «Реал» и триумфатор Лиги Европы — 2023/2024 итальянская «Аталанта». Победу со счётом 2:0 одержали «сливочные».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

Таким образом, испанский клуб стал обладателем Суперкубка УЕФА в 17-й раз в истории. Также среди клубов из этой страны поднять над головой данный трофей удавалось «Барселоне», «Атлетико», «Валенсии» и «Севилье».

Напомним, победу «Королевскому клубу» в сегодняшнем матче принесли голы в исполнении уругвайца Федерико Вальверде и француза Килиана Мбаппе во втором тайме. Для последнего этот мяч стал первым в футболке «Реала» после перехода из «ПСЖ».

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