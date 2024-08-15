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«Реал» выиграл Суперкубок в шестой раз. Это рекорд турнира

«Реал» выиграл Суперкубок в шестой раз. Это рекорд турнира
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Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА. Таким образом, «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.

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