«Реал» выиграл Суперкубок в шестой раз. Это рекорд турнира

Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА. Таким образом, «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.

До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

В летнее межсезонье «Реал» провёл три товарищеских матча и выиграл лишь один из них (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с нидерландским АЗ.