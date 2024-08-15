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Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году
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Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА. Таким образом, «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА и завоевал четвёртый трофей в 2024 году.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

Помимо Суперкубка УЕФА, «Королевский клуб» завоевал титул чемпиона Испании, а также стал победителем Суперкубка Испании, обыграв «Барселону» со счётом 4:1, и Лиги чемпионов, оказавшись сильнее дортмундской «Боруссии».

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Отметим, что эти команды встречались между собой в плей-офф Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда оба матча выиграл мадридский «Реал» (1:0 и 3:1).

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