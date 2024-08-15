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Отец Ямаля попал в больницу с ножевым ранением — Relevo

Мунир Насрауи, отец молодой звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, был госпитализирован в больницу в результате ножевого ранения.

Как сообщает Relevo, мужчина уже выписан и находится дома, его жизни ничего не угрожает.

Точные обстоятельства произошедшего не раскрываются, однако некоторые испанские СМИ сообщали о некоем конфликте на парковке в пригороде Барселоны Матаро.

Напомним, 17-летний Ямаль является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 120 млн.

В прошлом сезоне Ямаль сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

На чемпионате Европы – 2024 молодой вингер сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.