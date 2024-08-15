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Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 14-й раз в XXI веке

Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 14-й раз в XXI веке
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Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА. Таким образом, испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 14-й раз в XXI веке.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

Испанские команды-победители турнира:

  • «Реал» Мадрид (шесть раз);
  • «Атлетико» Мадрид (три раза);
  • «Барселона» (три раза);
  • «Валенсия» (один раз);
  • «Севилья» (один раз).

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

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