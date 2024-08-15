Испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 14-й раз в XXI веке

Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в матче за Суперкубок УЕФА. Таким образом, испанский клуб выиграл Суперкубок УЕФА в 14-й раз в XXI веке.

Испанские команды-победители турнира:

«Реал» Мадрид (шесть раз);

«Атлетико» Мадрид (три раза);

«Барселона» (три раза);

«Валенсия» (один раз);

«Севилья» (один раз).

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.